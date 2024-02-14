Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна
Место рожденияАктуково,Горьковской обл.
Дата рождения25.06.195
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.195
Отец: Фатехов Мансур
Мать: Фатехова Алия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ихсанов Марсель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакиров ?
Рождение ребёнка
21.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Марсель
Рождение ребёнка
25.01.1983
Сын: Шакиров Рустам
Отец ребёнка: Шакиров ?
Рождение ребёнка
01.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Марсель