Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова (Фатехова) Алсу Мансуровна

Место рождения

Актуково,Горьковской обл.

Дата рождения

25.06.195

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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1983 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.195

Отец: Фатехов Мансур

Мать: Фатехова Алия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Марсель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров ?

Рождение ребёнка
21.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Марсель

Рождение ребёнка
09.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров ?

Рождение ребёнка
25.01.1983

Сын: Шакиров Рустам

Отец ребёнка: Шакиров ?

Рождение ребёнка
01.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Марсель

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