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Вольвач Ксения Емельяновна

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Вольвач Емельян Кузьмич

Мать: Вольвач Екатерина Карповна

Смерть
Неизвестно
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