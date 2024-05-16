Цилинский Казимир Симеонович
Место рожденияхажин ,Брацлавское воеводство ,Польша
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Цидинский Симеон
Мать: не указана
хажин ,Брацлавское воеводство ,Польша
Рождение ребёнка
1781
Сын: Цилинский Иосиф Казимирович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Хажин ,Брацлавское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно