Цилинский Казимир Симеонович 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цилинский Казимир Симеонович

Место рождения

хажин ,Брацлавское воеводство ,Польша

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Цидинский Симеон

Мать: не указана

хажин ,Брацлавское воеводство ,Польша
Рождение ребёнка
1781

Сын: Цилинский Иосиф Казимирович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Хажин ,Брацлавское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно

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