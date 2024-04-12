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Кряквин Трофим Антонович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кряквин Антон Ульянович

Мать: Кряквина Гликерия Михайловна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Антип Трофимович

Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович

Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кряквин Семен Трофимович

Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1833
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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