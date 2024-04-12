Кряквин Трофим Антонович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Антип Трофимович
Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович
Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кряквина Прасковья Родионовна
Смерть
1833