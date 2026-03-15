Мордвинова Неонила Николаевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Мордвинова Неонила Николаевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Мордвинов Мануил Пимонович1829 г.р.
Дети
Мордвинов Дмитрий Иммануилович16.10.1850 г.р.
(Мордвинова) Елена Иммануиловна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Мануил Пимонович

Рождение ребёнка
16.10.1850

Сын: Мордвинов Дмитрий Иммануилович

Отец ребёнка: Мордвинов Мануил Пимонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Мордвинова) Елена Иммануиловна

Отец ребёнка: Мордвинов Мануил Пимонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.