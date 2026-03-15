Мордвинова Неонила Николаевна
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Мордвинов Мануил Пимонович1829 г.р.
Дети
Мордвинов Дмитрий Иммануилович16.10.1850 г.р.
(Мордвинова) Елена Иммануиловна1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1850
Сын: Мордвинов Дмитрий Иммануилович
Отец ребёнка: Мордвинов Мануил Пимонович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Мордвинова) Елена Иммануиловна
Отец ребёнка: Мордвинов Мануил Пимонович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно