Шерстнева (Кузьмина) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения29.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954
Отец: Кузьмин Петр Иванович
Место жительства
С 29.12.1954 по 1956
Гражданство
С 29.12.1954
СССР
Место жительства
С 1956 по 1968
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1968
Бракосочетание
23.06.1978
Рождение ребёнка
24.07.1981
Сын: Шерстнев Артем Евгеньевич
Отец ребёнка: Шерстнев Евгений Михайлович
Развод
16.10.1996
Бракосочетание
08.11.2003