Шерстнева (Кузьмина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Кузьмина) Наталья Петровна

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

29.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954

Отец: Кузьмин Петр Иванович

Мать: Кузьмина Валентина Ивановна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 29.12.1954 по 1956
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Гражданство
С 29.12.1954
Норильск, город Норильск, Красноярский край
СССР
Место жительства
С 1956 по 1968
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1968
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
23.06.1978

Муж: Шерстнев Евгений Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1981

Сын: Шерстнев Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Шерстнев Евгений Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
16.10.1996

Муж: Шерстнев Евгений Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
08.11.2003

Муж: Барахтанов Лев Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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