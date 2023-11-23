Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Абиссов Афанасий Евграфов
Отец ребёнка: Абиссов Евграф Борисов
Абиссов Афанасий Евграфович (1823 - 1897) Родился в семье священника села Секши Любимского уезда Евграфа Абиссова. По окончании семинарского курса, рукоположен во священника в 1851 году. Служил в селе... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Абиссова) Прасковья Евграфова
Отец ребёнка: Абиссов Евграф Борисов
Смерть
Неизвестно