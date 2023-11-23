Елена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абиссов Евграф Борисов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Абиссов Афанасий Евграфов

Отец ребёнка: Абиссов Евграф Борисов

Абиссов Афанасий Евграфович (1823 - 1897) Родился в семье священника села Секши Любимского уезда Евграфа Абиссова. По окончании семинарского курса, рукоположен во священника в 1851 году. Служил в селе... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Абиссова) Прасковья Евграфова

Отец ребёнка: Абиссов Евграф Борисов

Смерть
Неизвестно

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