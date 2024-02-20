Сахно (Семенова) Вера Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахно (Семенова) Вера Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Семенов Авдей Петрович

Мать: Семенова Прасковья Давыдовна

Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахно Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахно Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахно Степан Федорович

Смерть
1991
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст. Ладожская
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский край Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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