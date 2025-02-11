Мария Петрова 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837

умерла Неизвестно

Супруги
Сидор Дмитриев1836 г.р.
Дети
Герасим Сидоров1855 г.р.
Павел Сидоров1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Дмитриев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Герасим Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Дмитриев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Павел Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Дмитриев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
Неизвестно

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