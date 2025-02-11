Мария Петрова
женский, родилась 1837
умерла Неизвестно
Супруги
Сидор Дмитриев1836 г.р.
Дети
Герасим Сидоров1855 г.р.
Павел Сидоров1857 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Дмитриев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Герасим Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Дмитриев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Павел Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Дмитриев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно