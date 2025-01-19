Соловьёв Григорий Иванович
мужской, родился 14.01.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецСоловьев Иван ФёдоровичДо 1898 ст. г.р.
МатьСоловьева (Сигарева) Анна Никифоровна1876 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещение
15.01.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775