Соловьёв Григорий Иванович 14.01.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьёв Григорий Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 14.01.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Соловьев Иван ФёдоровичДо 1898 ст. г.р.
Мать
Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна1876 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901 ст.

Отец: Соловьев Иван Фёдорович

Мать: Соловьева (Сигарева) Анна Никифоровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775

Крещение
15.01.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Восприемники: Запасный унтер-офицер Иван Никифоров Сигарев, Ефремовского мещанина Димитрия Феодорова Соловьёва жена Мария Петрова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775

Смерть
Неизвестно

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