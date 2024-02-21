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Воробьев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1922

Дата смерти

09.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1922

Отец: Воробьев Иван Савельевич

Мать: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1949

Сын: Воробьев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Зинаида Дмитриевна

Смерть
09.05.1967

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