Воробьев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1922
Дата смерти09.05.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949
Сын: Воробьев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Зинаида Дмитриевна
Смерть
09.05.1967