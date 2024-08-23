Кондратьева Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева Анастасия Алексеевна

Кондратьева Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Кондратьев Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Кондратьева) Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1910

Дочь: (Кондратьева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кондратьев Василий Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 24.04.1911

Муж: Кондратьев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: (Кондратьева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кондратьев Василий Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.