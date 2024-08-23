Кондратьева Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Кондратьев Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Кондратьева) Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1910
Дочь: (Кондратьева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кондратьев Василий Дмитриевич
Бракосочетание
До 24.04.1911
Рождение ребёнка
24.04.1911
Дочь: (Кондратьева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кондратьев Василий Дмитриевич
Смерть
После 16.02.1920