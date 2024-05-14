Федоров Егор
Место рождения
Дата рождения12.04.1874 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.
Отец: Агафаподов Федор
Мать: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николаева Вера
Крещение
14.04.1874 ст.
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Жена: Николаева Вера
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.
Дочь: Егорова Наталья
Мать ребёнка: Николаева Вера
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.
Дочь: Егорова Анастасия
Мать ребёнка: Николаева Вера
Смерть
После 1909