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Федоров Егор

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.04.1874 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.

Отец: Агафаподов Федор

Мать: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров (Егоров) Егор

Мать ребёнка: Николаева Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
14.04.1874 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Жена: Николаева Вера

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.

Дочь: Егорова Наталья

Мать ребёнка: Николаева Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Дочь: Егорова Анастасия

Мать ребёнка: Николаева Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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