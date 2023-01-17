Сваровский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Сваровская Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сваровский Виктор Борисович
Мать ребёнка: Сваровская Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сваровский Николай Борисович
Мать ребёнка: Сваровская Любовь Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Большие Леуши, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра