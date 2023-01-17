Сваровский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сваровский Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Сваровская Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сваровская Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сваровский Виктор Борисович

Мать ребёнка: Сваровская Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сваровский Николай Борисович

Мать ребёнка: Сваровская Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Большие Леуши, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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