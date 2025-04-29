Кургак (Коноха) Олимпиада Никифоровна
женский, родилась 1828, Березанка, Чернігівська область
умерла Неизвестно
Дети
Кургак Евпраксия Ивановна27.07.1860 г.р.
Кургак Антоний Иванович11.07.1863 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1852
Муж: не указан
Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1860
Дочь: Кургак Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1863
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1868
Дочь: Кургак Наталия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно