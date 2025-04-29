Кургак (Коноха) Олимпиада Никифоровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургак (Коноха) Олимпиада Никифоровна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1828, Березанка, Чернігівська область

умерла Неизвестно

Дети
Кургак Евпраксия Ивановна27.07.1860 г.р.
Кургак Антоний Иванович11.07.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область

Бракосочетание
30.01.1852

Муж: не указан

Березанка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
20.01.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
02.04.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
27.07.1860

Дочь: Кургак Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
11.07.1863

Сын: Кургак Антоний Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
16.08.1868

Дочь: Кургак Наталия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно

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