Попова Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Серафима Петровна

Попова Серафима Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883 ст.

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Попов Константин Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.

Дочь: Суконщикова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Попов Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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