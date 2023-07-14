Селезнева (Булгари) Анна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнева (Булгари) Анна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1902, Бердянск

умерла Неизвестно

Супруги
Селезнев Тихон Кузьмич06.08.1897 г.р.
Дети
Селезнев Владимир Тихонович29.10.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Домашнее хозяйство

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
05.02.1927

Муж: Селезнев Тихон Кузьмич

Супруг(-а): Анна Селезнева

Рождение ребёнка
29.10.1927

Сын: Селезнев Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Селезнев Тихон Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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