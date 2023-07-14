Селезнева (Булгари) Анна
женский, родилась 1902, Бердянск
умерла Неизвестно
Супруги
Селезнев Тихон Кузьмич06.08.1897 г.р.
Дети
Селезнев Владимир Тихонович29.10.1927 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1927
Рождение ребёнка
29.10.1927
Сын: Селезнев Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Селезнев Тихон Кузьмич
Смерть
Неизвестно