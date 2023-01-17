Шевцова Агафья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шевцов Максим Емельянович
Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шевцова Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно