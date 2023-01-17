Шевцова Агафья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова Агафья Ефремовна

Шевцова Агафья Ефремовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шевцов Максим Емельянович

Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шевцов Антон Емельянович

Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевцов Фома Емельянович

Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шевцова Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Шевцов Емельян Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Емельян Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close