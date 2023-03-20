Баклушин Андрей Иванович 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Баклушин Андрей Иванович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1891, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер 1891, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Афанасья Лазарева1862 г.р.
Отец
Баклушин Иван Михайлов16.11.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Баклушин Иван Михайлов

Мать: Афанасья Лазарева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
1891
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Причина смерти: от родимца

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