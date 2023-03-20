Баклушин Андрей Иванович
мужской, родился 1891, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер 1891, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МатьАфанасья Лазарева1862 г.р.
ОтецБаклушин Иван Михайлов16.11.1853 г.р.
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Место
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Рождение
1891
Отец: Баклушин Иван Михайлов
Мать: Афанасья Лазарева
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1891
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область