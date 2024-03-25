Щербакова Марфа Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Щербаков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Полина Гавриловна
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно