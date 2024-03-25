Щербакова Марфа Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Марфа Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Щербаков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Полина Гавриловна

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Щербаков Гавриил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Гавриил Осипович

Смерть
Неизвестно
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