Федосеева Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1902
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Рождение ребёнка
19.07.1910
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Рождение ребёнка
11.08.1912
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Рождение ребёнка
03.01.1915
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Рождение ребёнка
09.11.1917
Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно