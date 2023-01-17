Федосеева Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1902

Сын: Андреев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.11.1917

Сын: Андреев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Петр Константинович

Громково, Богородский, Московская область
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