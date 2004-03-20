(Хороших) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хороших) Татьяна

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Место рождения

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.01.1954

Дата смерти

20.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абуздин Николай

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.04.1993

Дочь: Кондрахина Елена

Отец ребёнка: Абуздин Николай

Смерть
20.03.2004
Причина смерти: Несчастный случай
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