(Хороших) Татьяна
Место рождения
Дата рождения23.01.1954
Дата смерти20.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954
Рождение ребёнка
08.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абуздин Николай
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.04.1993
Дочь: Кондрахина Елена
Отец ребёнка: Абуздин Николай
Смерть
20.03.2004
Причина смерти: Несчастный случай