Кривенцова (Брызгалова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцова (Брызгалова) Ольга

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.02.1988

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1988

Отец: Брызгалов Юрий

Мать: Еранцева Людмила Анатольевна

Россия
Рождение ребёнка
17.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенцов Александр

Рождение ребёнка
29.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенцов Александр

Рождение ребёнка
01.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенцов Александр

Рождение ребёнка
01.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенцов Александр

Место жительства
Неизвестно
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