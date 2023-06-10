Шаяхметов Линар Галянурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметов Линар Галянурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1984

Отец: Шаяхметов Галянур Тимерханович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна

Рождение ребёнка
29.03.2010

Дочь: Шаяхметова Милена Линаровна

Мать ребёнка: Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.2013

Сын: Шаяхметов Данил Линарович

Мать ребёнка: Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна

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