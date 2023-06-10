Шаяхметов Линар Галянурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1984
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1984
Отец: Шаяхметов Галянур Тимерханович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.2010
Дочь: Шаяхметова Милена Линаровна
Мать ребёнка: Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.2013
Сын: Шаяхметов Данил Линарович
Мать ребёнка: Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна