Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенков Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Бабенков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенкова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бабенков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бабенков Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно