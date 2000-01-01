Броунштейн Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Броунштейн Елизовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Броунштейн Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Файн Сицилия Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файн Сицилия Моисеевна
Смерть
Неизвестно