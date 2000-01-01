Броунштейн Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броунштейн Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Броунштейн Елизовета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Броунштейн Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Файн Сицилия Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файн Сицилия Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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