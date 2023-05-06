Уваров Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Петр Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Уваров Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Уварова Дарья Родионовна

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уварова Дарья Родионовна

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Дарья Родионовна

Смерть
Неизвестно
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