Куранин Марк Евсеевич
мужской, родился Около 1807 ст.
умер После 1858 ст.
Супруги
Куранина Аксинья ИвановнаОколо 1807 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1858 ст.
Упоминание
30.05.1858 ст.
Красное, Зюзинская волость, Московский уезд
Смерть
После 1858 ст.
По данным РС, на 1858 г. ему 51 год. https://ya.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1054