Куранин Марк Евсеевич Около 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Куранин Марк Евсеевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1807 ст.

умер После 1858 ст.

Супруги
Куранина Аксинья ИвановнаОколо 1807 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным РС, на 1858 г. ему 51 год. https://ya.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1054

Бракосочетание
До 1858 ст.

Жена: Куранина Аксинья Ивановна

https://ya.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1054

Упоминание
30.05.1858 ст.
Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

Ревизская сказка 1858 года Мая 30 дня Московской Губерніи и Уѣзда Сельца Краснаго https://ya.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1054

Смерть
После 1858 ст.

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