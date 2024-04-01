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Fjose Styrk Åmundson

Место рождения

Fjose

Дата рождения

1738

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Fjose Amund Styrkson

Мать: (Helleve) Barbrå Ivarsdotter

Рождение ребёнка
1763

Сын: Fjose Åmund Amund Storksen Styrkson

Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter

Рождение ребёнка
1766

Сын: Styrkson Lars Fjose

Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter

Бракосочетание
1767

Жена: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter

Рождение ребёнка
1772

Сын: Fjose Vike Iver Styrksen

Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Fjose) Anna Størksdotter

Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter

Смерть
1803

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