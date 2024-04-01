Fjose Styrk Åmundson
Место рожденияFjose
Дата рождения1738
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Fjose Amund Styrkson
Рождение ребёнка
1763
Сын: Fjose Åmund Amund Storksen Styrkson
Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter
Рождение ребёнка
1766
Сын: Styrkson Lars Fjose
Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter
Бракосочетание
1767
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Fjose) Anna Størksdotter
Мать ребёнка: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter
Смерть
1803