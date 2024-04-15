Бугаенко Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаенко Александра Павловна

Бугаенко Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.

Дочь: Ефросиния Константиновна

Отец ребёнка: Бугаец Константин Гордеевич

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаец Константин Гордеевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close