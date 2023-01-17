Курбатов Тарас Александрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1887
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887
Крещение
06.08.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Мария Ивановна
Смерть
После 1950
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край