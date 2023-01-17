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Курбатов Тарас Александрович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.03.1887

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887

Отец: Курбатов Александр Андреевич

Мать: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
06.08.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Мария Ивановна

Смерть
После 1950
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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