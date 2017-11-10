Тарова (Гладкова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1931
Дочь: Бакулина Надежда Ермолавена
Отец ребёнка: Таров Ермолай Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1936
Дочь: Князева Валентина Ермолаевна
Отец ребёнка: Таров Ермолай Васильевич
РСФСР Чкаловская обл. г. Чкалов
Смерть
1939