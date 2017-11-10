Тарова (Гладкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарова (Гладкова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1931

Дочь: Бакулина Надежда Ермолавена

Отец ребёнка: Таров Ермолай Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1936

Дочь: Князева Валентина Ермолаевна

Отец ребёнка: Таров Ермолай Васильевич

РСФСР Чкаловская обл. г. Чкалов
Смерть
1939
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