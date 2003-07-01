Куличкин Владислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куличкина Марина Валентиновна
Рождение ребёнка
01.07.2003
Сын: Куличкин Никита Владиславович
Мать ребёнка: Куличкина Марина Валентиновна