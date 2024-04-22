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Головастиков Иван Герасимович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головастиков Герасим Григорьевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.01.1813 ст.

Жена: Головастикова Наталья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при браке были села Богородского крестьяне: Николай Иванович Салов, Евдоким Стефанович Стешов, Василий, Фёдор и Матвей Ивановичи Марковы, г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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