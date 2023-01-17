Малолеткина (Малышкина) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959
Отец: Малышкин Михаил
Рождение ребёнка
04.02.1976
Дочь: Дюкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Малолеткин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Малолеткин Антон Александрович
Отец ребёнка: Малолеткин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Малолеткин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Малолеткин Александр Сергеевич