Малолеткина (Малышкина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малолеткина (Малышкина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959

Отец: Малышкин Михаил

Мать: Малышкина Варвара Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1976

Дочь: Дюкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Малолеткин Александр Сергеевич

Гладилово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.01.1980

Сын: Малолеткин Антон Александрович

Отец ребёнка: Малолеткин Александр Сергеевич

Гладилово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.01.1980

Сын: Малолеткин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Малолеткин Александр Сергеевич

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