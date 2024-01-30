Болотников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотников Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотников Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Болотникова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотникова Нина Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1980

Дочь: Болотникова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Болотникова Нина Петровна

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