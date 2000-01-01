Панасенко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1926
Отец: Панасенко ?
Мать: Антонина Геогриевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Панасенко Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Лариса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровск
Смерть
Неизвестно