Панасенко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко Евгений

Панасенко Евгений

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1926

Отец: Панасенко ?

Мать: Антонина Геогриевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Панасенко Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Лариса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Днепропетровск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close