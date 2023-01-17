Набока Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1969
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова Елена Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно