Набока Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набока Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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