Аушева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аушева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Меркулова Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Аушев Иван

Останино, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аушев Иван

Смерть
Неизвестно
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