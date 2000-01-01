Петрова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Татьяна Ивановна

Петрова Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1945

Отец: Петров Иван Иванович

Мать: Петрова Анна Гавриловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close