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Петрова Татьяна Ивановна
Петрова Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1945
Пол
Женский
Отец
Петров Иван Иванович
Мать
Петрова Анна Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1945
Отец:
Петров Иван Иванович
Мать:
Петрова Анна Гавриловна
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