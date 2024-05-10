Черников Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Черникова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Черников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черникова Наталья Егоровна
Смерть
Неизвестно