Черников Иван Данилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерников Иван Данилович

Черников Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Черников Юрий Иванович

Мать ребёнка: Черникова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Черников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черникова Наталья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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