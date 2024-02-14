Галиуллина Гулькабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина Гулькабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Галиуллин Мансур

Отец ребёнка: Булатов Нурулла

Рождение ребёнка
1938

Сын: Галиуллин Магсум

Отец ребёнка: Булатов Нурулла

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Нурулла

Рождение ребёнка
23.02.1942

Сын: Булатов Ильдус

Отец ребёнка: Булатов Нурулла

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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