Галиуллина Гулькабира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Галиуллин Мансур
Отец ребёнка: Булатов Нурулла
Рождение ребёнка
1938
Сын: Галиуллин Магсум
Отец ребёнка: Булатов Нурулла
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булатов Нурулла
Рождение ребёнка
23.02.1942
Сын: Булатов Ильдус
Отец ребёнка: Булатов Нурулла
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно