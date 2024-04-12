Дедова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Анна Андреева

Дедова Анна Андреева

Место рождения

Кукишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.
Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Дедов Петр Максимов

Отец ребёнка: Дедов Максим Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дедов Кондрат Максимов

Отец ребёнка: Дедов Максим Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Между 1790 и 1794

Муж: Максим Ануфриев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Максим Терентьев

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close