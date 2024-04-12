Дедова Анна Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Дедов Петр Максимов
Отец ребёнка: Дедов Максим Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Дедов Максим Терентьев
Бракосочетание
Между 1790 и 1794
Муж: Максим Ануфриев
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино