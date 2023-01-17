Графов-Адриянычев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти07.02.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Графов Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Графова-Адриянычева Клавдия Степановна
203-780-3536 14об-15
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Графов-Адриянычев Иван Федорович
Мать ребёнка: Графова-Адриянычева Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1907 ст.
203-780-3536 54об-55