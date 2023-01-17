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Графов-Адриянычев Федор Петрович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

07.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Графов Петр Васильевич

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Графова-Адриянычева Клавдия Степановна

203-780-3536 14об-15
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов-Адриянычев Иван Федорович

Мать ребёнка: Графова-Адриянычева Клавдия Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графова-Адриянычева Клавдия Степановна

Смерть
07.02.1907 ст.
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3536 54об-55
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