Бахарева Матрена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бахарев Андрей Лукич
Отец ребёнка: Бахарев Лука Осипович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Бахарева) Домна Лукинична
Отец ребёнка: Бахарев Лука Осипович
Смерть
Неизвестно