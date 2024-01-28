Бахарева Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева Матрена Андреевна

Бахарева Матрена Андреевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1710 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Лука Осипович

Место жительства
Неизвестно
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Бахарев Андрей Лукич

Отец ребёнка: Бахарев Лука Осипович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Бахарева) Домна Лукинична

Отец ребёнка: Бахарев Лука Осипович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.