Шатохин Борис Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Шатохин Терентий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1905 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 21г. из д.Минино. Невесте 17л. девица с. Шипицинское. Оба первым браком. Поручители из с.Шипицинское: по жениху: Абросимов Иван Васильев и Абросимов ... Показать все
Восприемник
15.05.1905 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Пономаревой Таисии, ее родители Пономаревы Алексей Григорьев и Евгений Васильев.
Смерть
Неизвестно