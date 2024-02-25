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Шатохин Борис Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Шатохин Терентий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1905 ст.

Жена: Шатохина (Тарасова) Матрона Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 21г. из д.Минино. Невесте 17л. девица с. Шипицинское. Оба первым браком. Поручители из с.Шипицинское: по жениху: Абросимов Иван Васильев и Абросимов ... Показать все
Восприемник
15.05.1905 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Пономаревой Таисии, ее родители Пономаревы Алексей Григорьев и Евгений Васильев.
Смерть
Неизвестно

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