Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеевна

Место рождения

Бешкино 2-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бешкино 2-е, Гдовский район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Муж: Григорий Александрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Григорий Александрович Бешкино 2-е крестьянская девица Мария Тимофеевна по жениху Чермы крестьянин Онисим Филиппович по жениху Чермы ... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.

Сын: Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Александрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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