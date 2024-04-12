Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Григорий Александрович Бешкино 2-е крестьянская девица Мария Тимофеевна по жениху Чермы крестьянин Онисим Филиппович по жениху Чермы ... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Григорий Александрович
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно