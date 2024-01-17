Васильева (Захарова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Захарова) Антонина Васильевна

Место рождения

Новгородская область Хвойнинский район пос. 210 км

Дата рождения

25.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936

Отец: Захаров Василий Иванович

Мать: Захарова (Матвеева) Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
19.04.1969

Муж: Васильев Александр Михайлович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.06.1969

Сын: Васильев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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