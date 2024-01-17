Васильева (Захарова) Антонина Васильевна
Место рожденияНовгородская область Хвойнинский район пос. 210 км
Дата рождения25.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936
Бракосочетание
19.04.1969
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.06.1969
Сын: Васильев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно