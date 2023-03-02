Панков Филипп Семёнович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьДевкин (Девкина) СтепанидаНеизвестно г.р.
ОтецДевкин Семён ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Панков (Винокурова) Любовь Петровна1925 г.р.
Дети
Панков Владимир ФилипповичОколо 1945 г.р.
Панков Евгений ФилипповичОколо 1945 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Девкин Семён Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Панков Евгений Филиппович
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Панков Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Панков Николай Филиппович
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: (Панкова) Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: (Панкова) Елизовета Филипповна
Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна
Смерть
Неизвестно