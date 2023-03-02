Панков Филипп Семёнович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Панков Филипп Семёнович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Девкин (Девкина) СтепанидаНеизвестно г.р.
Отец
Девкин Семён ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Панков (Винокурова) Любовь Петровна1925 г.р.
Дети
Панков Владимир ФилипповичОколо 1945 г.р.
Панков Евгений ФилипповичОколо 1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девкин Семён Егорович

Мать: Девкин (Девкина) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Евгений Филиппович

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Леонид Филиппович

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Николай Филиппович

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Панков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: (Панкова) Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: (Панкова) Елизовета Филипповна

Мать ребёнка: Панков (Винокурова) Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно

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