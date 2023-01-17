Богданов Вячеслав Петрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1939
Дата смертиОколо 2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1939
Рождение ребёнка
05.12.1964
Дочь: Данилевич Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Богданова Нелля
Рождение ребёнка
10.08.1969
Дочь: Богданова Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Богданова Нелля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Нелля
Смерть
Около 2008