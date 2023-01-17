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Богданов Вячеслав Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.04.1939

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1939

Отец: Богданов Петр Алексеевич

Мать: Ржаницына Галина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1964

Дочь: Данилевич Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Богданова Нелля

Рождение ребёнка
10.08.1969

Дочь: Богданова Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Богданова Нелля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Нелля

Смерть
Около 2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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